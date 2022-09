Ascolta questo articolo

Sono ore di disperate ricerche a Marina di Massa, dove un ragazzo di 19 anni risulta disperso in mare fin da martedì mattina. Il giovane, un turista di nazionalità tedesca identificato solo con le iniziali J.K., si sarebbe tuffato all’alba insieme ad una seconda persona dal pontile di Marina di Massa, ma non è mai riemerso dal mare.

A dare l’allarme è stato l’amico che si trovava con lui, che ha raggiunto la riva a nuoto ed ha avvisato della scomparsa del 19enne. Le ricerche dei vigili del fuoco sono iniziate fin dalle 05:45 di martedì, grazie all’intervento di moto d’acqua che hanno perlustrato la zona nei pressi del molo dal quale il disperso si era tuffato.

In contemporanea, un gruppo di personale di terra ha controllato gli scogli, mentre un nucleo sommozzatori dal comando di Firenze e di Livorno ha iniziato le ricerche sui fondali. A causa purtroppo del fonte vento e della mareggiata, andata crescendo nel corso della giornata, le ricerche sono state molto difficili, e a più tratti interrotte.

Anche un elicottero della Marina Militare è intervenuto per sorvolare l’area e cercare di individuare il giovane dall’alto, aiutato anche dalle imbarcazioni della Capitaneria di Porto. Purtroppo però, nonostante lo spiego di decine di persone impegnate nella ricerca del disperso, finora non sembra essere stata trovata alcuna traccia del turista. Con il passaggio delle ore, si riducono sempre di più le speranze di poterlo trovare in vita.

Secondo le prime notizie, il 19enne si trovava in vacanza insieme ad un gruppo di amici, e nelle prime ore di martedì ha deciso di fare un bagno insieme ad un suo coetaneo, ignorando il fatto che le condizioni del mare fossero avverse e che non fosse presente alcuna vigilanza. Una leggerezza che potrebbe essere costata fatale al giovane turista, che non è stato più visto da quando si è tuffato con l’amico.