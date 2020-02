Martina Franca, nasce la mozzarella alla Nutella

A Martina Franca, una città della provincia di Taranto, in Puglia, un caseificio locale ha creato la mozzarella con all’interno la Nutella. Si tratta di una combinazione di gusti molto difficile da immaginare insieme ma, a quanto pare, il prodotto sembra essere già molto apprezzato.

Infatti Rosita, intervistata dal sito de “La Repubblica”, spiega anche i gusti di questo nuovo prodotto e di come venga apprezzato nei dintorni: “Sarebbe come una burrata ma all’interno ci trovi il cuore di Nutella. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato. Anche degli studenti Erasmus sono passati a provarla e hanno apprezzato. Se si mangia calda, appena fatta, ha il sapore del latte con il Nesquik. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato”.

Francesco Semeraro, titolare del caseificio, ha dichiarato che questo mix tra mozzarella e Nutella nasce solamente per pura casualità, poiché si tratta di una delle tante prove fatte da lui nel corso di questi anni. Ma non si tratta comunque di una novità, poiché questa mozzarella a gusto di Nutella è nata già da un bel po’ di tempo. Si tratta comunque di un prodotto non facile da realizzare poiché la figlia afferma: “È da vendere in giornata, a causa dei suoi ingredienti deperibili”. Per questo motivo, ad oggi viene venduta solamente su ordinazione.

Come spiega l’edizione di Bari de “La Repubblica”, il caseificio Semeraro è una ditta a conduzione familiare, con il papà Francesco che, dopo aver passato 35 anni tra i latticini, ha deciso di aprire una sua attività, poiché i suoi figli iniziavano a diventare grandi.

Francesco Semeraro nel 2019 è apparso anche nel videoclip di Alessandra Amoroso, ideato per il suo singolo “Mambo Salentino”, intento a trasformare il latte in pasta filata. Questa scena viene poi imitata dal rapper J-Ax nel videoclip “La Mia Hit”.