Marsala, omicidio di Nicoletta Indelicato: chiesto ergastolo per Margareta Buffa che la uccise e la diede alle fiamme

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Giustizia fatta per Nicoletta, giovane ragazza picchiata, accoltellata e data alle fiamme da quella che riteneva sua amica. Spero che, in questo caso, le chiavi del carcere rimangano serrate a vita per l'atrocità del delitto commesso per i due fidanzati. Non ci sono parole per commentare le sevizie cui Nicoletta è stata sottoposta da questa coppia omicida.