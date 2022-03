In tarda mattinata, in un appartamento in contrada Misilla (Marsala), si è verificata l’esplosione di una bambola di gas collegata ad una stufa catalitica provocando la morte di Maria Costa, 89 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana avrebbe chiesto aiuto ai propri parenti per sistemare la sua stufa, utile per riscaldarsi in questi pesanti giorni di freddo.

Una volta chiamati i tecnici, sono state avviate alcune manovre di manutenzione alla stufa catalitica e in quel momento si è consumata la tragedia. La bombola presentava delle anomalie che hanno portato alla fuoriuscita repentina del gas che, con la fiamma pilota ancora attiva, ha prodotto una vasta fiammata cosi da investire tutti i presenti nell’abitazione.

La signora Costa è stata violentemente scaraventata per terra ed è morta sul corpo. Un dramma che ha colpito tutta la comunità di Marsala, i familiari e tutti i conoscenti di Maria che si sono uniti nel dolore. Naturalmente l’intera vicenda necessità di maggior chiarezza, infatti, la Procura di Marsala ha aperto un fascicolo d’indagine.

Inoltre, a causa dell’esplosione, sono rimasti feriti: i due tecnici, tornati sul posto per altre verifiche, il figlio e la nipote della signora Maria Costa. Alcuni di loro sono stati trasportati d’urgenza al Centro grandi ustioni di Palermo, altri sono stati rapidamente assistiti dall’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. L’edificio non ha riportato nessun danno: sul posto si sono subito attivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Complice del triste evento è stato anche il freddo che si è abbattuto su tutto il territorio di Trapani. In questo periodo, nello specifico il mese di febbraio, la centralina del sistema informativo agrometeorologico siciliano ha rilevato temperature talmente basse da non essere mai state registrate cosi da toccare 1,6 gradi. Dati che non si registravano dal lontano 2008, quando la temperatura scese sotto zero.