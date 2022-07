Marmolada: Alessandra De Camilli è sopravvissuta grazie al compagno: "Mi ha spinto via prima di morire"

Ascolta questo articolo

La tragedia della Marmolada che ha causato la morte di 11 persone ha lasciato sgomenti tutti quanti. Tra le vittime, vi è anche Tommaso Carollo, il quale, non appena accortosi della situazione, ha fatto di tutto per salvare la compagna Alessandra De Camilli che racconta quei difficili momenti. Infatti, al Corriere della Sera, la donna dice: “Lui ha lanciato l’urlo via, via. Ricordo la sua mano sulla spalla che mi spinge per proteggermi”.

Purtroppo, il compagno di Alessandra, nel tentativo di salvarla, è morto ed è una delle 11 vittime identificate della tragedia della Marmolada, avvenuta a seguito del distacco del seracco. Proprio lei, al Corriere della Sera, racconta quegli attimi terribili in cui il compagno la spinge via: “Ricordo che eravamo vicinissimi, poco in là c’erano due turisti tedeschi. Prima abbiamo sentito quel rumore, ci siamo girati verso punta Rocca e abbiamo visto che veniva giù di tutto: ghiaccio, massi, neve. E poi ricordo quella voce che urla “via, via!”. Mi ha spinto, quindi ho perso i sensi”.

Oggi la donna si trova nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Chiara a Torino. La donna si trova qui con diverse fratture al braccio, al bacino e alle costole, ma comunque viva. Non appena le hanno comunicato della morte del compagno, ha pubblicato una foto sul suo profilo social dedicandogli tutto il suo amore.

In seguito alla tragedia, ricorda pochissimo. Ricorda soltanto di aver perso i sensi, che la sua vista era annebbiata con dolori forti. Le viene in mente di un soccorritore che l’ha aiutata per poi agganciare la sua imbracatura all’elicottero e metterla così in salvo. Non appena ha voltato la testa, ha visto il casco di Tommaso e lì forse ha intuito cosa fosse davvero successo.

Sa benissimo che né lei né il compagno hanno compiuto mosse azzardate. Sono partiti molto presto e avevano intenzione di rientrare, anche perché le condizioni meteo avevano previsto pioggia nel pomeriggio, ma nessuno ha parlato di una eventuale caduta di detriti o pericolo. Per Tommaso Carollo, il paradiso era come la Marmolada e “forse quello è il posto dove voleva essere”.