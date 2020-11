Marcy, il grido dei genitori: "aiutateci a farlo camminare"

Marcello Seresin, per tutti Marcy, è un bimbo vivace con la voglia di esplorare, di camminare e anche di correre come tutti i bambini che cominciano a muovere i primi passi. Compirà due anni il 23 gennaio 2021, ma una malformazione al femore gli impedisce l’agilità che vorrebbe.

Quando è nato medici e genitori si sono accorti subito che Marcy aveva una gamba più corta a causa dell’ipoplasia del femore destro e una malformazione all’anca. Il piccolo si muove disinvolto, abituato a un tutore che simula piede e un tratto di gamba, ma crescendo avrà bisogno della sua gamba, più stabile e sicura di un tutore.

La soluzione per Marcello è stata individuata nella “ricostruzione dell’anca destra per darne la completa funzionalità” ha spiegato Filippo, il papà di Marcello. Per completare il percorso previsto il piccolo dovrà sottoporsi a 5 grossi interventi che costeranno un milione di euro. Una vita “normale” per Marcello è diventata l’obiettivo prioritario per papà e mamma Vanessa.

Ad alimentare la speranza nella famiglia Seresin per il piccolo Marcello è stato uno specialista americano, il dottor Paley, incontrato a Varsavia, in Polonia, nel gennaio 2020. La mamma, intervistata da Leandro Barsotti per “Buongiorno Mattino“, ha riferito che secondo lo specialista Marcello “riuscirà a recuperare al 100% la funzionalità della gamba“.

La coppia Seresin gestisce una macelleria a Bosco di Rubano, gli incassi del negozio non saranno mai sufficienti a raccogliere il denaro sufficiente per mettere in moto la macchina delle operazioni. Per questo motivo i genitori di Marcello hanno deciso di attivare una onlus “Go Marcy Go” motivandola con queste semplici parole: “aiutateci a far camminare il nostro piccolo Marcello“.

Si può seguire il progetto su Instagram, sulla pagina Facebook e sul sito web con lo stesso nome, gomarcygoonlus, dove viene raccontata la storia di Marcello e vengono ringraziati a voce alta quanti stanno collaborando con l’iniziativa. Le cassettine salvadanaio con la foto del piccolo e la spiegazione della raccolta sono state distribuite nella zona, gli aiuti sono arrivati anche da fuori provincia. In vista del Natale la famiglia Seresin ha predisposto bottiglie di vino, caramelle e focacce per incentivare la raccolta.