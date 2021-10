I carabinieri hanno arrestato un’intera famiglia, padre 40enne, madre 38enne e figlio 17enne, con l’accusa di tentato omicidio. Tutti e tre incensurati, vicini di casa della vittima, sono i responsabili del ferimento di una donna di 34anni, raggiunta da 4 coltellate nel pomeriggio di ieri, 19 ottobre, a Marano, in provincia di Napoli.

Dato che non c’è mai limite al peggio, la lite, in questo caso, sarebbe scoppiata per un posto auto conteso. Ma c’è di più: dalle indagini effettuate subito dopo il fatto di sangue, sarebbe stato proprio il 17enne ad estrarre un coltello e ad infliggere i 4 fendenti alla donna.

La ricostruzione della vicenda

In pochissimo tempo, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda, conducendo l’uomo nel carcere di Poggioreale, la moglie nel carcere femminile di Pozzuoli e il 17enne nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. L’aggressione della 34enne si è verificata in via Campana, verso le 16:00. Tra la vittima e i suoi tre aggressori, tutti vicini di casa della donna, qualche ora prima della lite erano volati insulti e minacce per via di un posto auto conteso.

Quando la 34enne ha ripreso la discussione con la vicina di casa, i tre sono passati ai fatti e, proprio in piena esplosione della lite, il 17enne ha estratto all’improvviso un coltello, sferrando 4 colpi alla donna. Uno dei fendenti l’ha colpita alla parte bassa della spina dorsale e la vittima, per mettersi in salvo, è stata costretta a rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale. Tempestivamente soccorsa dai sanitari del 118, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Un pomeriggio di ordinaria follia a Marano, attorno alle 16 di ieri, 19 ottobre, davanti a decine di persone, dove la 34enne Veronica B. si trovava in strada non molto lontano dalla sua abitazione. Per fortuna tutto si è concluso con l’arresto dei tre responsabili dell’accoltellamento che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori per la vittima.