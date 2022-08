Manuel è stato trovato senza vita: era scomparso da due giorni

Ascolta questo articolo

Una tragedia che era purtroppo ormai nell’aria, il povero Manuel Spagnolo, ragazzo siciliano appena 21enne, è stato ritrovato senza vita. A lanciare l’allarme era stata la sua famiglia, preoccupata dal mancato rientro a casa del giovane, scomparso precisamente nella notte di San Lorenzo, quella tra il 10 e l’11 agosto.

Subito dopo la denuncia della scomparsa, le autorità si sono subito mese in moto per organizzare le ricerche. Così come la famiglia ha diffuso sui social le foto del ragazzo con una precisa descrizione degli indumenti che Manuel indossava il girono della scomparsa. Dopo due giorni di ricerche, ecco arrivare ora la notizia del triste epilogo: ecco dove è stato rinvenuto il cadavere.

La macabra scoperta

Anche il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti, si era impegnato in prima persona nelle ricerche, lanciando un appello sui social in cui si invitava chiunque avesse notizie del 21enne ad informare i carabinieri o la polizia municipale. Purtroppo è stato tutto vano, è di poco fa la terribile notizia del ritrovamento del cadavere di Manuel Spagnolo in un casolare abbandonato.

Sono ancora oggetto di indagine le cause della morte del 21enne, ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare si sia trattato di un gesto volontario. Le prossime ore saranno fondamentali per avere un quadro della situazione più delineato, tuttavia ogni indizio lascia pensare che Manuel si sia allontanato volontariamente da casa per mettere fine alla sua vita; le forze dell’ordine non escludono però altre possibili piste.

E’ l’epilogo peggiore, quello che getta nello strazio più totale la famiglia del ragazzo e l’intera comunità di Salemi, profondamente colpita da questo lutto inatteso. Gli investigatori sono ancora sul posto per raccogliere altri indizi utili e sicuramente nelle prossime ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito ad una morte che, se venisse confermata l’ipotesi del suicidio, avrebbe ancora di più dell’incredibile.