Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri 5 novembre a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, dove un furgone Fiat Doblò adibito al semplice di trasporto di sanitari e pazienti si è ribaltato. Le cause del sinistro sono ancora da stabilire con precisione. L’impatto è stato tremendo e per una giovanissima operatrice sanitaria di 27 anni non vi è stato nulla da fare.

La ragazza, che sarebbe morta sul colpo, faceva parte dell’equipaggio. Erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. Inzialmente si credeva che a ribaltarsi fosse stata un’ambulanza, ma la notizia è stata poi smentita e si è saputo che a ribaltarsi è stato un furgone adibito al trasporto di sanitari di proprietà dell’associazione privata Amica. Il mezzo non effettua soccorsi per conto del 118. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la conducente del furgoncino avrebbe perso il controllo del mezzo, finito poi nel fossato laterale della carreggiata e sbattendo contro alcune piante.

Lo strazio

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Tra i primi ad arrivare sul luogo del fatto di cronaca è stato anche il fratello della 27enne, che, in preda allo strazio, ha riconosciuto il corpo della ragazza incastrato tra le lamiere del Doblò. La conducente del mezzo e altri due pazienti, un uomo e una donna, sono stati portato in ospedale a Mantova in quanto rimasti feriti.

Le loro condizioni non sono gravi. Le forze dell’ordine stanno ancora conducendo i relativi accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note. Bagnolo San Vito adesso è una cittadina rimasta sotto shock per quanto avvenuto ieri pomeriggio.

Nelle prossime ore si potranno forse conoscere ulteriori dettagli sul sinistro accaduto nel mantovano. Purtroppo non è l’unico episodio del genere che si verifica nel nostro Paese, dove ogni giorno accadono tantissimi incidenti stradali, alcuni dei quali poi si rivelano fatali per le persone che vengono coinvolte.