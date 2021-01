Mantova: oggi l’autopsia per accertare il decesso del dottor Patuzzo, morto dopo il vaccino anti-Covid

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Speriamo che dall'autopsia, effettuata sul dottor Enrico Patuzzo, non emerga alcun nesso tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e il decesso dell'uomo. In attesa dell'accertamento autoptico, non posso che stringermi, in un forte abbraccio virtuale, al dolore della moglie, dei figli e di tutti coloro che hanno amato lo stimato medico, venuto a mancare ieri mattina.