“La gelosia più la scacci e più l’avrai“, canta Adriano Celentano. E’ stato proprio così per una donna 55enne, originaria di Curtatone, in provincia di Mantova, che ha pensato bene di vendicarsi nei confronti dell’ex, reo di averla lasciata e di essersi rifidanzato, incendiandogli l’auto.

Per mettere in autto il suo piano, si è recata a Mantova, in via Ariosto, cospargendo la macchina del suo ex compagno di benzina per poi appiccare il fuoco, incurante di altre 6 auto parcheggiate che, per il propagarsi immediato delle fiamme, sono state ridotte a carcasse fumanti.

La confessione spontanea

I residenti della zona, specialmente i proprietari delle auto ridotte a lamiere carbonizzate, all’inizio avevano pensato ad un piromane e per diverse ore il giallo dell’incendio delle 7 auto è stato circondato da mistero e da grossi punti interrogativi, fino a che la donna non ha deciso, di sua spontanea volontà, di presentarsi al comando dei carabinieri di Mantova, confessando l’accaduto.

La 55enne avrebbe motivato il suo gesto con la gelosia nutrita nei confronti dell’ex che, stando a quanto ha dichiarato, le doveva pure dei soldi. Ma non è tutto: l’improvvisata piromane ha anche ammesso che l’auto incendiata era intestata a lei e che ha preferito, in un certo senso, “sacrificarla”, piuttosto che lasciarla a disposizione dell’ex.

La donna si è detta dispiaciuta per l’accaduto, non pensando che le fiamme potessero così tanto propagarsi, al punto di coinvolgere le auto vicine, ma ciò non è bastato a sottrarla dall’obbligo di risarcimento dei danni provocati dal suo incauto gesto, essendo stata denuciata per incendio.

Dalle ricostruzioni, sappiamo che, subito dopo le 5 del mattino di domenica 25, ha raggiunto il parcheggio, nel quartiere mantovano di Valletta Valsecchi, davanti al condominio del suo ex, versando del liquido infiammabile sull’auto per poi appiccare il fuoco. “Volevo appiccare il fuoco solo alla macchina del mio ex convivente”, ha aggiunto la donna ai militari.