Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Mi si spezza il cuore a leggere una storia d'amore da favola interrotta per il male del secolo, un terribile cancro che si è portato via per sempre questo giovane ragazzo, desideroso di coronare il suo sogno: sposare la sua Chiara. Sono certa che sarebbe stato un padre e marito esemplare. Condoglianze alla famiglia.