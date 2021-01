Mangia sushi e il giorno dopo comincia a stare male: 21enne ricoverata in Rianimazione

Un grave fatto di cronaca si è verificato ad Ancona, nelle Marche, dove una ragazza di 21 anni è ricoverata al locale nosocomio con una grave insufficienza multiorgano. La giovane, stando a quanto riferiscono i media locali e nazionali, si sarebbe sentita male il 25 gennaio, a seguito di una cena a base di sushi effettuata nella serata del 24 gennaio. Secondo i medici l’intossicazione alimentare è stata causata dal batterio della leptospirosi, una malattia infettiva acuta nota anche come “febbre dei sette giorni”. La ragazza ha la salute gravemente compromessa. Quando ha cominciato a star male la giovane è stata portata dai famigliari in ospedale.

Viste le sue gravi condizioni si è deciso di trasportarla all’ospedale di Foligno. Qui i medici hanno provveduto a stabilizzarla, poi l’hanno trasferita nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono tutt’ora molto gravi e la giovane lotta fra la vita e la morte. Nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate, tanto da essere necessario il suo trasferimento presso la struttura Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona.

21enne sottoposta a trattamento di depurazione

Al momento la ragazza sarebbe ricoverata ancora al Riuniti. I sanitari stanno cercando di capire da dove sia partita l’infezione, in modo da poter dare alla ragazza una cura con cui possa riprendersi. Proprio per questo i medici stanno sottoponendo la giovane ad un trattamento continuo di depurazione del sangue. Questo procedimento servirà ad eliminare mano a mano le sostanze tossiche contenute nel sangue.

Nel frattempo sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo Nas di Ancora, che vogliono vederci chiaro. Si deve capire, innazitutto, dove la 21enne abbia acquistato il pesce crudo. Il sushi è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce, alghe nori, uova o avocado. In questi ultimi anni è diventato un cibo di tendenza anche in Occidente, e soprattutto in Italia, dove i giovani ne vanno ghiotti.

I militari dell’Arma stanno cercando di fare luce su quale piatto abbia mangiato in particolare la giovane prima di sentirsi male. I medici continuano a monitorare i parametri della giovane. La speranza è quella che la 21enne si riprenda presto. La notizia si è diffusa ben presto in tutto il capoluogo marchigiano, destando apprensione tra gli abitanti e anche negli amici della ragazza.