Valentina Poloni non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere dopo una dura lotta contro un tumore che l’ha colpita poco più di un anno fa e contro il quale, da vera combattente, ha provato a lottare sino all’ultimo, quanso si è spenta all’hospice di Castelfranco.

Una bellissima donna Valentina, 39 anni, moglie e madre di due splendidi bambini, ma soprattutto una delle anime del Palio di Montebelluna, con la sua contrada Pederiva, di cui era sta damigella.

Il messaggio della Contrada Pederiva

La Contrada Pederiva ha affidato ad un toccante post su Facebook l’ultimo saluto a questa splendida ragazza, iniziando così: “Anche il cielo ieri sera piangeva per te, quando ci hai lasciati”, ringraziandola per il tempo dedicato, per il suo sorriso, per l’amore e la passione che ha sempre messo in tutto quello che ha fatto nella vita e per la Contrada.

Tutti la descrivono come una donna sempre solare, con un meraviglioso sorriso. E’ così che i suoi colleghi la ricordano, rivolgendo un caro abbraccio al marito Sebastian, ai figli Riccardo e Arianna e ai suoi cari. Anche l’Ente Palio del Vecchio Mercato ha voluto dedicare a Valentina un messaggio, specificando quando la perdita di una componente della “grande famiglia” sia inevitabimente un pezzo del loro cuore che va via.

Quando succede a una persona giovane, piena di gioia di vivere e di passione, allora il dolore diventa strazio più profondo. “Sarai sempre parte di noi. Sarai sempre una nostra damigella”, conclude l’Ente. Così, invece, la ricorda la contrada di Caonada La Zattera: “Ci sono giornate dove gli 11 colori diventano solo un grande colore, che serve a darci la forza e il sostegno per guardare avanti e stare gli uni più vicini agli altri. Facciamo le più sentite condoglianze a Sebastian ai suoi 2 piccoli bimbi e a tutta la famiglia Poloni. Valentina, damigella per sempre”. Le esequie di Valentina si terranno mercoledì alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Biadene.