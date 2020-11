Mamma positiva partorisce neonata col covid

E’ successo a Palermo. E’ un caso rarissimo ma è avvenuto all’ospedale “Cervello” di Palermo. La neonata è stata contagiata dentro l’utero della mamma. il direttore dell’unità di Neonatologia di Palermo ha confermato che è un caso rarissimo ma possibile.

Appena nata è già stata contagiata di covid anche se sono state applicate tutte le misure di sicurezza anti virus. Questa è la storia di una neonata palermitana che è stata contaminata dal virus ancora dentro la pancia della mamma all’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo.

Uno studio della Società di Neonatologia fatto a ottobre 2020 spiega come sia molto bassa la possibilità che un neonato possa contrarre il virus nell’utero della propria madre. Purtroppo in questo caso è successo pur avendo rispettato tutte le misure di sicurezza.

La percentuale di possibilità di contaminazione è solo pari al 2,8% ma tuttavia è comunque possibile che ciò avvenga.

Ciò nonostante si sta discutendo in questi giorni se il virus sia stato trasmesso subito dopo il parto e non che quest’ultimo sia stato trasmesso da dentro l’utero. In realtà si afferma che 1 caso su 5 possa avvenire dopo il parto, in questo caso la percentuale sarebbe appena dello 0,5 %, ovvero solo 1 caso su 200.