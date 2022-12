Mamma 46enne muore nel sonno accanto alle giovani figlie

Ascolta questo articolo

Una sconvolgente ed improvvisa tragedia ha scosso in queste ore la piccola comunità di Quarrata, località in provincia di Pistoia in Toscana, dove nella notte tra Natale e Santo Stefano è morta nel sonno una donna di 46 anni. In poche ore la notizia ha fatto il giro del paese, lasciando gli abitanti sotto shock

Pamela Bocciolini, madre di due figlie, è morta infatti nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre nella sua casa di Vignole, nei pressi della Chiesa. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava a letto insieme alle due figlie, di 5 e 10 anni. Sarebbero state proprio loro, secondo una prima ricostruzione, ad accorgersi che qualcosa non andava perché la mamma non si svegliava.

Poco dopo la tragica scoperta del marito, Alessio Amadori, che ha trovato la moglie già senza vita. Sarà ora l’autopsia a stabilire cosa sia successo per portare alla morte della 46enne, che non soffriva di patologie note e non aveva avuto avvisaglie che potessero allarmarla in merito alla sua salute.

Pamela aveva gestito per anni insieme al marito Alessio il distributore Tamoil nella località Bottegone. In seguito, Amadori aveva aperto un’officina di elettrauto al Barba sulla via fiorentina, a fianco del fratello e padre di Pamela, che sono noti per essere i gommai. Pamela si occupava dell’amministrazione della ditta, lavorando ancora a fianco del marito, e l’intera famiglia era molto nota nella comunità proprio per la loro attività.

Dopo la chiusura per le feste, durante la seduta del consiglio comunale è stato richiesto di rispettare un minuto di silenzio per ricordare la madre scomparsa prematuramente. In segno di rispetto, anche gli amici del circolo di Vignole hanno tenuto chiusa l’attività per lutto. Al momento non è ancora stata annunciata la data del funerale, che si svolgerà presumibilmente una volta eseguiti gli esami autoptici.