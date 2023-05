Mamma 31enne esce dal lavoro e svanisce nel nulla: il corpo trovato nel Piave

La notizia ha scosso la tranquilla località di Spresiano, in provincia di Treviso. Il corpo di Anica Panfile, una donna di origini romene, è stato rinvenuto nelle acque dell’ansa del fiume Piave. La 31enne era scomparsa il pomeriggio del 19 maggio scorso, dopo aver terminato la sua giornata lavorativa e non essere rientrata a casa. Fu il suo compagno a segnalare la sua sparizione alle autorità.

Gli inquirenti, giunti sul luogo insieme ai vigili del fuoco, hanno confermato la scoperta; il cadavere di Anica è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’esame che verrà effettuato nel corso del pomeriggio. È probabile che il sostituto procuratore Valeria Peruzzo decida di disporre un’autopsia per cercare di fare luce sul momento del decesso e sulle possibili cause, che al momento rimangono sconosciute.

Secondo alcune voci ancora da confermare, il corpo presenta delle ferite. Questo dato ha sollevato ulteriori interrogativi e potrebbe indirizzare le indagini verso una direzione specifica. È fondamentale attendere i risultati delle analisi per avere una visione più chiara della situazione.

Il corpo della giovane è stato ritrovato non lontano dal viadotto autostradale, grazie alla segnalazione di un pescatore di Spresiano, residente in via Barcador. Il corpo semisommerso è stato individuato proprio in prossimità dell’ansa del fiume Piave. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118, mentre i carabinieri stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto.

Al momento, non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio. Le autorità stanno valutando tutte le possibilità e raccogliendo ogni elemento utile per comprendere le circostanze che hanno portato al decesso di Anica. Lla comunità di Spresiano si stringe attorno alla famiglia e agli amici della giovane donna in questo difficile momento.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e delle informazioni che emergeranno dall’autopsia. Speriamo che le indagini possano fornire risposte concrete e che si possa fare piena luce su questa triste vicenda. Nel frattempo, la comunità locale si unisce nel cordoglio per la perdita di una giovane vita, ricordando Anica con affetto.