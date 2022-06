Maltempo in arrivo, con grandine e temporali: ecco dove

Ascolta questo articolo

In questi giorni il nostro Paese è stato attraversato da una intensa ondata di calore che ha fatto schizzare verso l’alto i termometri, che in alcune parti d’Italia hanno toccato valori attorno ai 40 gradi. Una situazione che lo scorso weekend ha portato tantissime persone ad invadere le spiagge italiane da Nord a Sud, con una stagione estiva che è stata tanto attesa dopo i due anni di pandemia trascorsi. Secondo i meteorologi questa estate dovrebbe essere molto calda.

Gli esperti hanno infatti lanciato un allarme nelle scorse settimane, informando come i modelli matematici parlino di temperature roventi anche per luglio e per il mese di agosto, quello che gli italiani scelgono spesso per le loro ferie. Ma in queste per chi sta programmando i prossimi giorni in spiaggia non ci sono assolutamente buone notizie, in quanto l’anticiclone “Hannibal” sta pian piano perdendo colpi e già dalle prossime ore il quadro meteo cambierà da nord a sud. Vediamo cosa accadrà.

Temperature giù

L’afa dei giorni scorsi ha le ore contate. Si sta infatti avvicinando un vortice di bassa pressione che già dal pomeriggio del 7 luglio porterà le prime piogge e temporali al nord, specialmente in Lombardia e Veneto. Non sono esclusi fenomeni estremi e violenti, come grandinate. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso per tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle ore centrali della giornata del 7 giugno.

La Protezione Civile ha emesso per le zone indicate una allerta meteo gialla, visto anche quando accaduto negli scorsi giorni, quando una violenta tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di una scuola a Cortina (Belluno) e danneggiato diversi edifici. E non andrà meglio neanche nelle regioni meridionali.

Qui per le giornate dell’8 e 9 giugno si attende un peggioramento del tempo con forti temporali e anche rischi di grandinate nelle zone interne. La situazione meteo sta quindi cambiando repentinamente e per adesso l’anticiclone africano lascerà la nostra penisola, salvo riprendere slancio durante il weekend ma con temperature molto più “miti” e “sopportabili”. In questi giorni le temperature si abbasseranno anche di 10 gradi, non superando mai i 30.