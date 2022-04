Maltempo, bomba d’acqua sommerge la città italiana: gravi disagi

Questa primavera non è certamente cominciata con il piglio giusto. Nonostante la stagione di metà anno sia cominciata da un mese, per adesso le temperature si sono mantenute tutto sommato stabili, a volte anche sotto la media del periodo. Le scorse festivita di Pasqua e Pasquetta, spcialmente al sud, sono state funestate dal maltempo e dal vento forte, cosa che si sta verificando puntualmente in queste ore, anche se già da domani dovrebbe un miglioramento proprio al meridione.

Per le prossime settimane il tempo dovrebbe essere ancora “ballerino”, con le ultime, si spera, irruzioni di aria fredda provenienti da nord. A maggio comunque ci si dovrebbe avviare già verso la bella stagione, con temperature più calde e con un tempo meno capriccioso. Ma in queste ore il tempo avverso sta mettendo a ferro e fuoco una zona d’Italia. Vediamo dove e cosa sta succedendo.

Allagamenti e frane

Nel bolognese il maltempo sta creando numerosi disagi nelle cittadine di Castel de’ Britti (frazione di San Lazzaro di Savena) e Mercatale (frazione del comune di Ozzano). Si tratta di due località che si trovano sulla sponda del fiume Idice, le quali questa mattina si sono svegliate con le stradine laterali praticamente invase dall’acqua.

La situazione è stata resa nota dal sindaco di Ozzano, Luca Lelli, che ha spiegato come l’Idice sembri il fiume Mekong, uno dei più grossi fiumi del mondo che si trova in Asia. “Le precipitazioni, che fin qui sono state intense in particolare nella notte, diminuiranno fino ad esaurirsi già dalle prossime ore. Fate attenzione e segnalateci situazioni che potremmo non aver visto” – così ha informato il sindaco.

I disagi comunque sono tanti. La situazione viene monitorata dalle Polizie Locale di Ozzano e San Lazzaro di Savena, unitamente al personale tecnico della Città Metropolitana di Bologna. Allagamenti si sono registrati anche nel sottopasso di via Russo mentre alcuni fossi sono tracimati sulla via Idice.