Malika Chalhy cacciata di casa perché lesbica, compra un Mecedes con i soldi della raccolta fondi

Ha destato clamore la storia di Malika Chalhy, la ragazza di 22 anni che sarebbe stata cacciata di casa dai genitori perché lesbica. La giovane, trovatasi in mezzo a una strada, è stata aiutata da una raccolta fondi aperta sul web e indirizzata a lei. Una raccolta fondi che in poco tempo le ha permesso di raggranellare un bel gruzzoletto: più di 140mila euro.

Selvaggia Lucarelli da qualche tempo ha avviato un’inchiesta per capire come funzionano le raccolte fondi che vengono aperte con così tanta facilità sul web. E, soprattutto, vuole capire come vengono spesi questi soldi da parte di chi va in televisione a raccontare le proprie disavventure in modo apparentemente disinteressato. La giornalista ha così raggiunto telefonicamente Malika Chalhy per capire qualcosa di più sull’iniziativa a lei destinata, ma si è trovata davanti a un muro fatto di reticenze, mezze verità se non a vere e proprie bugie.

Tra Lucarelli e la ragazza si è accesa una discussione basata sui motivi per cui non vengano mai dichiarati i beneficiari dei fondi. Roberta ha parlato di un coinvolgimento di Laura Boldrini, che avrebbe fondato un’associazione volta ad aiutare le persone vittime di discriminazioni sessuali. Cosa che l’ex presidente del Parlamento ha però negato.

C’è poi un altro aspetto sul quale Selvaggia Lucarelli ha insistito: ed è sull’utilizzo dei soldi della raccolta da parte di Malika Chalhy. E qui la giornalista ha scoperto che, grazie ai soldi della beneficenza, la ragazza si è comprata un’auto di lusso tedesca, una Mercedes, per la precisione, pagando 17mila euro. A questa scoperta, però, la giovane si è innervosita, ha telefonato alla Lucarelli e, usando un tono stizzito, ha dichiarato: “Senti io ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto. Se ho mentito sulla macchina è perché mi hanno chiusa, messo in uno sgabuzzino”.

Lucarelli ha chiesto a Malika dei cachet che ha percepito in televisione per le sue interviste e ha consigliato alla ragazza di trovarsi un lavoro anziché vivere di raccolte fondi e interviste. Ma qui la discussione si è chiusa, con la ragazza visibilmente arrabbiata. Chissà perché.