Madre e figlio prendono il diploma insieme: un sogno atteso da 18 anni

C’è un tempo per ogni cosa. Per Carla, una donna napoletana di anni 37, l’estate 2021 ha rappresentato il momento giusto per prendere il suo diploma. Quello che non aveva potuto prendere anni prima, ma che aveva sperato e sognato di prendere. Il suo sogno si è avverato anche grazie al supporto e al sostegno del figlio, Gennaro, neodiplomando insieme a lei.

A dare notizia di questa storia all’italiana è il portale d’informazione NapoliToday.it. Era al terzo anno dell’istituto tecnico per odontoiatri, quando si accorse che nel suo grembo si stava annidando una creaturina. Quel bambino era proprio Gennaro. La gravidanza inaspettata ed imprevista sconvolse la sua vita, ed insieme i suoi progetti di studio.

Carla dovette lasciare gli studi, per dedicarsi al suo bambino. Il desiderio però di completare quel percorso è ritornato a farsi sentire sempre più forte. A conferma di ciò le parole della napoletana, che dice: “Mi sono dedicata a lui e agli altri due miei figli e ne sono felice”. Il racconto di Carla prosegue.

La 37enne ha rivelato che negli scorsi anni era riuscita a riprendere quel percorso. Fece il quarto anno, ma ancora una volta, la vita ed il destino avverso si sono messi contro. A causa di alcuni problemi di salute, la donna fu costretta nuovamente a fermarsi. Durante il lockdown, Gennaro, come tanti suoi coetanei si è preparato a casa per prendere la maturità.

Considerato il grande desiderio della madre di completare i suoi studi, Gennaro ha prospettato alla mamma una soluzione: presentarsi da privatista. I due quindi si sono aiutati a vicenda: “E’ stato più lui a far studiare me che viceversa” ammette la madre, mentre per Gennaro il fatto di aver studiato con la propria mamma ha comportato dei momenti belli ma anche brutti. La 37enne napoletano sembra non volersi arrestare più. Lei ormai ha deciso: dopo il diploma? La laurea.