Una madre di origine indiana di 41 anni è stata condannata a 6 anni di reclusione per il tentato omicidio della figlioletta, avvenuto nel maggio dell’anno scorso a Macerata. La donna aveva gettato la figlia di 3 anni dal balcone del loro appartamento al terzo piano di una palazzina.

Fortunatamente, la bambina non ha subito conseguenze permanenti, poichè diversi oggetti presenti sulla scena avevano attutito la caduta, ma ha avuto numerose fratture, che hanno richiesto un lungo periodo di riabilitazione. Attualmente, la bambina vive con il padre in città, sotto il controllo dei servizi sociali.

Durante il processo, è stata disposta una perizia psichiatrica per stabilire la condizione mentale della donna. La madre ha sofferto di un forte malessere psicologico, scaturito da traumi e ricordi infantili, portandola al gesto estremo di tentare di uccidere la figlia e di suicidarsi.

La donna aveva agito in questo modo perché era tormentata dal dolore e dalla paura che la figlia sarebbe stata portata via dal padre e trasferita in India. La perizia psichiatrica ha dimostrato che non era in grado di valutare la gravità del suo gesto, a causa del suo status psicologico.

La sentenza ha fatto emergere una serie di importanti interrogativi sulla cura e gestione delle malattie mentali e dei disturbi psicologici. Il fatto che questa madre ha avuto importanti problemi di salute mentali, non ricevendo un adeguato supporto psicologico, ha sollevato la questione della prevenzione e del trattamento dei disturbi psicologici nella società.

Il caso ha evidenziato la necessità di garantire il benessere dei bambini e la loro protezione da genitori con problemi psicologici. La decisione è stata di affidare la bambina al padre e di metterla sotto il controllo dei servizi sociali, al fine di garantire alla piccola un ambiente sicuro e protetto.

Questo caso rappresenta un episodio che solleva questioni sulla gestione delle malattie mentali, sulla protezione dei bambini e sulla giustizia applicata in questi casi. La sentenza di condanna della madre a 6 anni di reclusione dimostra che l’importanza di garantire un ambiente sicuro e protetto per i bambini in primis causa, e di prendere sul serio i problemi legati alla salute mentale e psicologici nella società.