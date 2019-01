Macerata, va a casa della madre per gli auguri: al suo arrivo la tragica scoperta

Un dramma quello accaduto a Monte San Giusto, in provincia di Macerata, che ha concluso l’anno in modo tragico per una famiglia del posto.

Una 77enne che abitava da sola ormai da tempo, ha accusato un improvviso malore, morendo così nel tardo pomeriggio del 31 dicembre scorso. A scoprire il corpo della donna nella vasca da bagno, è stato il figlio della 77enne che si era recato a casa della madre, come accadeva quasi quotidianamente, per farle gli auguri di buon anno.

Le indagini

La 77enne residente a Monte San Giusto riceveva visite dal figlio quasi tutti i giorni, a testimoniare il forte legame familiare che anche i vicini descrivono; ma quel giorno, l’arrivo dell’uomo un paio d’ora in ritardo, ha fatto sì che si consumasse la tragedia.

Quando il figlio della donna è arrivato presso l’abitazione della madre, ha trovato il corpo della 77enne già privo di vita nella vasca da bagno. L’uomo ha chiamato i soccorsi, che al loro arrivo hanno potuto solo constatare il decesso della donna avvenuto da un paio d’ore.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso, e scoprire così le cause della morte della donna. Sembra però quasi accertato che la 77enne abbia accusato un malore, probabilmente un infarto, e che le cause della sua morte siano quindi da attribuire a quelle naturali.