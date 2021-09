Gli hanno trovati tutti e tre senza vita in casa. Drammatica scoperta nelle scorse ore in provincia di Macerata, dove una intera famiglia composta da padre, madre e figlio è stata trovata morta in vari punti dell’abitazione, una villetta isolata a Borgo Santa Croce. Secondo quanto si apprende dai media nazionali, a lanciare l’allarme è stato un parente, che già negli scorsi giorni aveva tentato di contattare la famiglia, ma invano.

Dopo aver suonato al citofono i Vigili del Fuoco non hanno ricevuto risposta, per cui hanno sfondato la porta di ingresso e sono entrati in casa. Non ci hanno messo molto a capire che in quella villetta si fosse consumata una disgrazia. Il corpo del padre era riverso in bagno, quella della madre in camera da letto mentre il figlio giaceva senza vita a terra, vicino al letto. Si pensa che il decesso risalga ad alcuni mesi addietro, in quanto i pompieri hanno trovato i termosifoni accesi.

Il figlio era invalido

Le vittime avevano 80, 75 e 54 anni. I due genitori erano piuttosto anziani, mentre il figlio era disabile con problemi di deambulazione. Il parente delle tre vittime che ha lanciato l’allarme, secondo quanto riferisce Fanpage, abitava fuori regione. Visto che i cadaveri dei tre famigliari erano sparsi in punti diversi della casa questo fa pensare che siano morti a distanza di tempo uno dagli altri.

Il figlio aveva problemi di deambulazione in seguito ad un incidente stradale avvenuto diversi anni fa. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recate le forze dell’ordine insieme al medico legale. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi del caso. Sui corpi dei tre non sono stati trovati segni di violenza.

L’ipotesi è quella che si sia trattato proprio di una tragica fatalità. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo fatto che si è verificato nel maceratese. Per motivi di privacy, ma anche per rispetto delle vittime e dei famigliari, preferiamo non rendere note le generalità delle persone decedute.