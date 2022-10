Macerata, donna partorisce in casa e la bimba muore: “Non sapevo di essere incinta”

Ascolta questo articolo

Una terribile tragedia si è verificata nelle Marche, dove una bambina appena nata è morta poco dopo essere nata nella casa di famiglia. Il dramma si è svolto nelle prime ore di domenica mattina in una casa di Matelica, in provincia di Macerata. Secondo quanto riferito, la madre della bambina non sapeva di essere incinta quando ha iniziato a provare dolore addominale, secondo le prime informazioni.

La donna è andata in bagno, ma divenne subito chiaro che stava per partorire. Ha chiesto aiuto e un team di professionisti medici che l’ha assistita nel parto in sicurezza. Infatti, con l’aiuto del suo compagno, ha iniziato il travaglio lì. La chiamata ai servizi di emergenza è stata effettuata, ma nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, la bambina non è sopravvissuta. La neonata è nata nel bagno di casa, ma il suo cuoricino è morto poco dopo. I medici hanno dovuto dichiarare la sua morte sul posto.

L’ambulanza del 118 è arrivata sul posto intorno alle 2 del mattino di domenica 2 ottobre e ha trovato la donna in travaglio distesa a terra in una pozza di sangue. I medici l’hanno rianimata e caricata a bordo dell’ambulanza per il trasporto immediato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata in codice rosso.

Ciò significava che le sue condizioni erano molto gravi e aveva bisogno di essere visitata immediatamente da un medico. Le condizioni della paziente sono state classificate come codice rosso, indicando una condizione grave e potenzialmente pericolosa per la vita. Le condizioni del paziente sono diventate immediatamente gravi a causa di un’emorragia abbondante. I medici fortunatamente sono riusciti a curarla e stabilizzarla, ma ora è ricoverata in ospedale.

Del caso sono stati informati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini sugli eventi che hanno portato all’incidente. La madre quindi che è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, ha detto che non aveva idea di essere incinta: è stato uno shock totale.