Macabro ritrovamento a Grosseto: due cadaveri ritrovati grazie all’abbaiare di un cane

I nostri amici a quattro zampe sono i nostri più fedeli compagni, in grado di comprenderci, strappare un sorriso, tenerci su nei momenti in cui ci sentiamo sottotono. Abbiamo sempre parlato di cani come i migliori amici dell’uomo, ma è una definizione, a mio avviso, molto riduttiva.

I cani, oltre che donarci un amore incondizionato, sono in grado di salvarci, non solo in senso psicologico, ma fisico, dalle situazioni di pericolo. Ci salvano da un annegamento, abbaiano se siamo caduti, sono addestrati per far da guida alle persone con difficoltà visive. Insomma, sono in grado di stupirci ogni giorn .

L’accaduto

L’esempio di quanto grande sia l’intelligenza dei cani ci viene dato,quotidianamente, dai casi di cronaca nazionale ed estera che mettono in luce le loro gesta. Proprio stamattina, 3 ottobre, un cagnolino ha iniziato ad abbaiare insistentemente. Il vicinato si è insospettito, non riuscendo a capire per quale motivo si comportasse in quel modo, sino a quando alcune persone hanno deciso di allertare i soccorsi. A Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto, un quattro zampe ha portato i militari dell’arma a fare un macabro ritrovamento.

Abbaiando insistentemente e per lungo tempo davanti ad un’abitazione, ha consentito alle forze dell’ordine di ritrovare i corpi senza vita di una madre e di un figlio. Gli agenti hanno fatto irruzione nella loro casa, dopo aver suonato a lungo al citofono e al campanello, senza ricevere alcuna risposta. Così si sono trovati dinnanzi ad una scena a dir poco agghiacciante: due cadaveri, lei 97 anni, lui 68 anni, giacevano da giorni privi di vita nel loro appartamento. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Ovviamente sono scattati, sin da subito gli accertamenti, anche medico legali, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause della morte.Quel che è certo è che nessuno si è accorto che fossero morti, pur non rispondendo alle chiamate e al campanello già da diverso tempo. Non viene tralasciata nessuna pista, al momento, dal suicidio all’omicidio, in attesa di avere un quadro più completo della tragedia che si è consumata tra le mura dell’abitazione in cui sono stati rinvenuti privi di vita.