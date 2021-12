L’attore 45enne Jason Hitch, la star di “90 giorni per innamorarsi”, è deceduto il 14 dicembre 2021 a causa di complicazioni dovute al Covid, contro il quale ha combattuto fino all’ultimo. Lo ha riferito la sorella Shannon a Tmz.

Jason Hitch non era vaccinato e il suo cuore ha cessato di battere in una terapia intensiva della Florida. La sua famiglia è riuscita ad essere al suo fianco quando è morto, come ha riportato il sito internet dedicato al mondo dello spettacolo.

Il reality “90 giorni per innamorarsi”

Il reality “90 giorni per innamorarsi” , in cui Jason Hitch recitava, è trasmesso in Italia da Real Time e ha un grande successo, sia nella versione originale che con i suoi spin-off. Jason Hitch è stato sicuramente uno dei protagonisti più amati dal pubblico. In una dichiarazione rilasciata a PEOPLE, la TLC , che trasmette il reality show negli USA, ha fatto sapere: “Siamo rattristati di apprendere della scomparsa di Jason Hitch e in questo momento inviamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”. La notizia ha rattristato i fan della trasmissione in tutto il mondo.

Jason Hitch era originario della Florida e statunitense veterano dell’esercito. Ha recitato nella seconda stagione di “90 giorni per innamorarsi” nel 2014. L’attore ha sposato Cassia Taraves dopo che si è trasferita negli Stati Uniti dal Brasile. La produzione del programma ha seguito la coppia dopo che Jason Hitch è andato a Curitiba, in Brasile, per aiutare la donna a trasferirsi a Spring Hill.

Poco dopo essersi sposati, Taraves e Hitch hanno avviato un’attività di vendita di snack per corrispondenza chiamata Gifting Fun. Nel 2017, la coppia si è separata. Hanno chiesto il divorzio un anno dopo, nel 2018. La donna, per il momento, non ha rilasciato alcun commento sulla morte dell’ex marito.