Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Quando un grande come Wilson se ne va, come non si possono trattenere le lacrime? In tanti, non solo i laziali, sono addolorati per la sua drammatica scomparsa nella notte che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio e in tutti coloro che lo amavano. Riposa in pace e veglia sui tuoi cari.