Oggi, martedì 31 agosto, è giornata di lutto cittadino, in occasione dei funerali del piccolo Aron Tila, deceduto per via del crollo della palazzina, avenuto alla periferia di Torino, in via Bramafame.

I funerali si sono svolti presso la chiesa di Sant’Antonio Abate, alla partecipazione della sindaca Chiara Appendino, che si è fatta carico delle esequie, accanto alla madre di Aron, Nertila, che ha avuto un malore all’obitorio, alla vista della bara, e il padre Genci.

Bandiere a mezz’asta

Per via dei funerali del piccolo Aron sono state esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e degli Enti pubblici e privati, sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado e la sospensione delle manifestazioni musicali previste sulle pubbliche piazze per tutta la giornata. Al passaggio della bara, palloncini bianchi e azzurri sono stati liberati al vento. L’intera città è stata colpita da questa dolorosa notizia, intendendo partecipare al dolore dei familiari del piccolo, con un sentimento di commozione e solidarietà.

Il crollo della palazzina

Aron è morto sotto le macerie della palazzina di strada Bramafame 42, alla periferia nord del capoluogo piemontese, crollata per una sospetta fuga di gas che ha provocato un’esplosione. Il bimbo era sul letto in camera che dormiva, quanto sua madre Nertila si è vista crollare giù tutto in un attimo, senza poterlo raggiungere, rimasta bloccata dal crollo.

La donna continua a ripetere, disperata, che non ha potuto fare niente e che la tragedia si è consumata in un attimo. Nertila, ricordo, si è salvata solo perchè protetta da un muro. Albanese, assieme a suo marito Genci, si era trasferita dalla Campania per iniziare una nuova vita nel capoluogo piemontese.

C’era tanta gente del quartiere al funerale del piccolo Aron Tila, morto nel crollo della casa in cui si era trasferito da un giorno con la famiglia. Molti sono cittadini di Madonna di Campagna, rimasti sconvolti dalla tragedia di strada del Bramafame e che hanno voluto stringersi attorno a una famiglia che non hanno ancora avuto modo di conoscere, arrivati da pochi giorni dalla Campania e prima ancora dall’Albania. Per l’ultimo saluto alla piccola bara bianca anche un lancio di riso e confetti.