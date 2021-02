Lutto al Caldarelli di Napoli: l’infermiera Michelina Petretta è morta di Covid

La 52enne Michelina Petretta, infermiera del Cardarelli di Napoli, ha perso la sua battaglia contro il Covid. Ricoverata da 3 settimane, le sue condizioni, negli ultimi giorni, si sono aggravate, fino al tragico epilogo.

Nel corso del suo ricovero, la donna è stata continuamente sostenuta dai colleghi che hanno scritto per lei incoraggianti striscioni affissi all’ospedale. In uno, al padiglione Dea, si legge: “I lavoratori della Medicina d’Urgenza al fianco di Michela nella lotta al virus, non mollare“. Purtroppo il cuore dell’infermiera ha spesso di battere e ora, di fronte all’obitorio, si legge: “Ciao Michelina, per sempre nei nostri cuori”.

Chi era Michelina Petretta

Originaria di Piazza Mercato, nel centro di Napoli, Michelina Petretta lascia il marito e una figlia. La donna lavorava nella Medicina d’Urgenza del Cardarelli, reparto in cui, negli scorsi giorni, si erano verificati diversi casi di Covid tra i pazienti, tanto da spingere l’amministrazione all’esecuzione di uno screening completo dei ricoverati.

Contagiata dopo le feste di Natale, ha cominciato a manifestare i primi sintomi del Coronavirus agli inizi di gennaio, mentre a metà mese è stato necessario il ricovero e l’intubazione. Nonostante ogni tentativo di salvarla, il virus si è accanito e i medici non sono riusciti a salvarla, fino a quando il suo cuore ha smesso di battere, ponendo fine alla sua sofferenza.

Fortissima la vicinanza di colleghi e amici, in queste fatidiche settimane. Tantissimi i messaggi sui social, ai quali Michela rispondeva fino a qualche giorno fa, oltre ai commoventi striscioni di guarigione, tanto attesa e mai arrivata. La sorella di Michelina, anche lei infermiera nello stesso ospedale, ha ringraziato pubblicamente per l’affetto e il calore manifestato verso Michela, definita la guerriera del Cardarelli.

Una collega la definisce una grande lavoratricee, un’amica, una combattente contro uno stramaledetto virus, scrivendo:”Con te muore una parte di tutti noi. Che questo sole accompagni il tuo volo libero, amica dolce”.