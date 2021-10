Si è spento ieri pomeriggio, 22 ottobre, il 50enne Massimo Meli, proprietario de Lo Scorfano, rinomato ristorante di pesce nel cuore del centro storico cittadino, molto conosciuto e apprezzato dagli amanti della cucina tradizionale.

La triste notizia ha gettato nello sconforto la città di Viterbo e l’intero mondo della ristorazione. Meli è stato stroncato da un malore improvviso, mentre si trovava fuori dal locale.

L’accaduto

Da una prima ricostruzione, Meli era uscito dal suo locale per una pausa, intorno alle ore 13:00. Si è seduto sui gradini del ristorante e, nell’alzarsi per tornare a lavoro, è stato visto accasciarsi al suolo, privo di sensi. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e hanno tentato n tutti i modi di rianimarlo. Lo hanno poi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Belcolle ma non c’è stato nulla da fare: Massimo sarebbe arrivato già in arresto cardiaco.

Poco dopo, il decesso è stato confermato da amici di famiglia. Sulla porta del locale è comparso un biglietto in cui si annuncia la chiusura per motivi familiari. La notizia, in breve tempo, ha fatto il giro del quartiere, suscitando dolore e sconcerto. Persona affabile, era stimato per la sua cortesia e professionalità.

“Oggi Purcino ci ha fatto l’ultimo scherzo. Ci ha salutato a modo suo, mentre lavorava e con le sue amate Timberland che lo hanno portato ovunque, anche negli ultimi passi. Lo Scorfano piange in lutto e rimarrà chiuso per ora. Vi aggiorneremo per gli ultimi saluti“. Questo il messaggio che, sulla sua pagina Fb, hanno lasciato i suoi parenti.

Proprietario dello storico ristorante La Pentolaccia in via delle Fabbriche, da diversi anni gestiva il ristorante di pesce Lo Scorfano, rinomato locale del capoluogo laziale situato nel quartiere San Pellegrino. Erano molti i colleghi che lo conoscevano e lo apprezzavano per la sua attività così come i tanti clienti che si rivolgevano a lui per una cena e che ora sono sgomenti di fronte alla tragica notizia.