Una notizia di quelle che non si vorrebbero mai sentire, quella della morte della 44enne Elisa Armellin, stroncata da un tumore ai polmoni, purtroppo peggiorato anche a causa del Covid, che non le ha lasciato scampo. Elisa ha scoperto di avere il cancro poco prima di Natale e, in appena sei mesi, se n’è andata via, nonostante le cure a cui si era sottoposta.

Elisa lascia il marito Angelo, 2 gemelli di 10 anni, oltre a 3 fratelli e alla sorella Roberta che sono straziati dalla sua morte, avvenuta nel quartiere trevigiano di Monigo, dove la donna era ritornata nelle ultime fasi della malattia, accanto all’affetto dei suoi cari, fino a che il suo cuore ha smesso di battere.

Dalla diagnosi al tragico epilogo

Elisa accusava colpi di rosse e un forte dolore ai bronchi, sempre più frequenti, al punto da recarsi in ospedale per effettuare un controllo. Proprio qui, però, è arrivata la terribile diagnosi. Gli ultimi mesi sono stati terribili, costretta a frequenti ricoveri in ospedale, attaccata alla flebo, con il pensiero fisso per i suoi figli, a cui ha voluto raccontare quanto sarebbe accaduto, dicendo: “Bambini, la mamma deve dirvi una cosa. La mamma non tornerà più a casa”.

Le cure non hanno sortito i risultati sperati e il tumore, dai polmoni, si è esteso alle ossa, rendendo Elisa incapace di muoversi. Il suo decorso, racconta la sorella Roberta a “Il Messaggero” è stato veloce e davvero doloroso, alternando settimane in ospedale a periodi a casa. Negli ultimi periodi prima del decesso, Elisa aveva scelto di ritornare nella casa materna, a Monigo, dove era nata e dove, nonostante i dolori lancinanti legati al male, sapeva trovare un sorriso per tutti, una parola buona per familiari e amici, una forza enorme per i suoi adorati gemelli.

Elisa ha chiuso gli occhi nella stanza in cui ha vissuto la sua infanzia. La donna aveva frequentato le Serene e poi il Mazzotti, fino a conoscere suo marito Angelo, con cui ha deciso di mettere su famiglia e andare a vivere a Breda di Piave, dedicandosi al lavoro di madre a tempo pieno, fino alla scoperta del tumore che l’ha strappata via per sempre.