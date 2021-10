Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non ce l'ha fatta il 19enne che ieri, dopo un rimprovero da parte del padre per essere rientrato tardi, si è sparato un colpo alla testa che gli si è rivelato fatale. Non ci sono parole per descrivere l'accaduto. Le mie più sentite condoglianze ai genitori e ai familiari della giovane vittima. Mi affido alla giustizia, certa che le forze dell'ordine riusciranno a scoprire, se dovessero esserci, le motivazioni sottese al compimento del terribile gesto. Riposa in pace.