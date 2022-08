Lutto a Pagani: il piccolo Genny ha perso la battaglia contro il cancro

Ascolta questo articolo

Ci sono storie che non si vorrebbero mai raccontare, quelle che si scrive con gli occhi rigati di lacrime perché non è facile mettere nero su bianco la devastazione che la morte di un ragazzino di soli 15 anni ha portato nei genitori e nell’intera comunità.

Genitori rimasti orfani di uno splendido figlio che aveva tutta una vita davanti ma che, a causa di un brutto male, gli è stata improvvisamente stroncata, lasciando sotto choc tutti gli abitanti di Pagani.

L’accaduto

Un altro giovane angelo farà parte del Paradiso, con la speranza, per chi è credente, che tutta la sua sofferenza venga lenita dopo anni di lotta, da grande guerriero, contro la leucemia incurabile. In queste ore, sui social,circolano le foto dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, accomunato dalla stessa malattia del 15enne Genny Abbruzzese, il quale, purtroppo, non ce l’ha fatta. Così l’intera comunità di Pagani, in provincia di Salerno, stenta ancora a credere che questo ragazzino – guerriero che è rimasto sino all’ultimo istante così caparbiamente attaccato alla vita, non sia più in questa dimensione terrena. A dare la terribile notizia è stato il sindaco Lello De Prisco.

Queste le sue parole: “Gennaro Abbruzzese ci ha lasciato oggi dopo una lunga ed estenuante battaglia, che ha combattuto con coraggio e con la forza dei suoi cari, che fino all’ultimo con fede lo hanno sostenuto” , aggiungendo: “Con dolore ci stringiamo alla famiglia e preghiamo con loro. Fino alla fine, Genny non ci hai sottratto il tuo sorriso. Grazie Angelo Guerriero per l’insegnamento che ci hai lasciato con la tua giovane vita. A Dio”.

Gennaro, tifosissimo del Calcio Napoli, al punto da non perdersi nessuna partita della sua squadra del cuore, era un adolescente amatissimo da tutti e in tantissimi sono coloro che hanno pregato affinchè le sue condizioni di salute migliorassero ma, purtroppo, il terribile destino si è accanito su questo povero ragazzo, sino al decesso. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio e di vicinanza verso i familiari. In particolare davvero toccante è il messaggio del medico che ha seguito Genny nella sua lunga lotta contro il cancro, il dottor Carlo De Rensis, che ha scritto: : “Sentite ed affettuose condoglianze. Ho vissuto questo dramma in prima persona essendo il suo medico curante. È stata una battaglia grossa e durissima che abbiamo combattuto insieme per cinque anni e che, purtroppo, alla fine abbiamo perso. Riposa in pace angelo di Dio. Non ti dimenticherò mai”.