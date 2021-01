Lutto a Padova, Irene Righetti muore per leucemia: la diagnosi solo 20 giorni prima

Si apre tristemente il nuovo anno a Torreglia, in provincia di Padova. Proprio qui, il 30 dicembre 2020, ha perso la vita la bellissima e giovanissima Irene Righetti, 19enne dallo spirito creativo, dal carattere estroverso, con in mente progetti di vita ben precisi e con una brillante carriera scolastica.

La ragazza frequentava, infatti, l’ultimo anno dell’Istituto Professionale industria e artigianato Usuelli di Padova. Irene aveva iniziato il suo ultimo anno con la solita determinazione e bravura, tanto che si stava già preparando, scrupolosamente, agli esami di maturità che avrebbe dovuto sostenere nel 2021. Ma il suo dramma non le ha dato il tempo di realizzare i suoi sogni…lei che sognava di diventare una creatrice di moda, è stata stroncata dalla leucemia che non le ha lasciato scampo.

La diagnosi di leucemia solo 20 giorni prima

Soltanto ai primi di dicembre, la giovane studentessa, aveva iniziato ad accusare i primi sintomi della malattia, sino alla devastante diagnosi di leucemia. La sua battaglia è durata poco più di un paio di settimane, sino al tragico epilogo, nella mattinata del 30 dicembre, quando la ragazza è deceduta all’ospedale di Padova, stroncata dalla leucemia fulminante.

In molti, sui social, ne ricordano il sorriso, i momenti vissuti insieme, una festa, un incontro, una battuta riaffiorano alla mente di amici e conoscenti, nello strazio dei suoi cari che hanno perso la loro figlia per sempre. Irene, che abitava con la sua numerosa famiglia in via Volti, a Torreglia, mentre frequentava la scuola media Facciolati, si era messa in lista ed era stata eletta nel Consiglio comunale come sindaco dei giovani.

Affranti dal dolore la mamma Marta Veronese, che fa parte del personale Ata del liceo Alvise Cornaro di Padova, il papà Maurizio Righetti, artigiano, pittore, decoratore e i fratelli Davide, Alessandro e Massimo, tutti più grandi di lei. La terribile notizia del decesso è arrivata in Municipio mentre era in corso il Consiglio comunale e tutto il paese è letteralmente sconvolto dall’immane tragedia che lo ha colpito.