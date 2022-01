Per ora è giallo attorno alla morte della 29enne Teresa D’Auria, che tutti chiamavano Terry, originaria di Casoria, morta la mattina del 2 gennaio al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Terry era arrivata nel nosocomio poco prima in ambulanza ed era stata dimessa dalla stessa struttura il giorno precedente, con prognosi di pochi giorni, per coliche addominali.

La ricostruzione del decesso di Terry

Stando ad una prima ricostruzione, la 29enne, nata a San Giorgio a Cremano e residente con la famiglia a Casoria, aveva cominciato a stare male nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Forti dolori addominali improvvisi avevano spinto il padre ad accompagnarla al San Giovanni di Dio. In ospedale i medici avevano rassicurato la famiglia: si trattava di coliche, nulla di preoccupante, al punto da dimetterla con una prognosi di 5 giorni.

Senza alcun miglioramento, la mattina seguente, quella del 2 gennaio, a meno di 24 ore dalla dimissione, i dolori sono diventati insopportabili e la 29enne è stata riportata in ospedale, di nuovo al San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore, dove è deceduta poco d opo per cause che,al momento, restano in accertamento.

Il padre della ragazza ha presentato denuncia, vuole che sul decesso della figlia sia fatta chiarezza. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma della giovane, che sarà effettuato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. La notizia della morte di Terry D’Auria ha sconvolto l’intera comunità, e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Terry e la ricorda come una ragazza solare e piena di vita.

“Non ci sono parole ci hai sconvolta non ci posso pensare che sia successo tutto questo sei e resterai sempre nei miei e di tina nei nostri cuori una persona sempre disponibile e socievole una grande donna adesso che non ci sei dai tanta forza alla tua famiglia e ai tuoi cari ti saluto con un forte abbraccio e riposa in pace sotto le ali del Signore riposa in pace”, queste e tante altre le parole in ricordo della 29enne. Il fidanzato era anche in procinto di chiederle di sposarsi. Una famiglia intera distrutta da un dolore devastante e inaspettato.