Luoghi del Cuore FAI, la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli prima nella classifica online

Storico risultato per Gallipoli e la sua chiesetta medievale di San Pietro dei Samari, che si trova nell’omonimo parco salentino, a pochi chilometri dalla “Città Bella”. La struttura si è infatti classificata prima per voti giunti online al censimento 2022 de “I luoghi del Cuore” del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). Con 20.640 voti la chiesa dei Samari ha sorpassato, seppur di pochissimi voti, il Museo dei Misteri di Campobasso, che ha totalizzato 20.560 voti classificandosi secondo. La struttura salentina ha quindi portato a casa un risultato di tutto rispetto, almeno per il momento, visto che i vincitori effettivi saranno comunicati a febbraio 2023. Il censimento online si è chiuso il 15 dicembre 2022.

Adesso infatti, dopo la conta dei voti online, si passerà a contare quelli cartacei giunti alla direzione del FAI e raccolti anche negli eventi che si sono tenuti durante l’anno. Ai primi classificati andranno dei soldi che serviranno per attuare opere di restauro e non solo, opere di cui la chiesa dei Samari ha assoluto bisogno. Il primo classificato beneficerà della somma di 50.000 euro, il secondo di 40.000 e il terzo 30.000.

Mobilitati anche alcuni Vip

La chiesa dei Samari a Gallipoli è un edificio medievale costruito attorno al XII secolo. Una epigrafe muraria che si trova all’esterno della struttura ne attribuisce la costruzione a Ugo VII di Lusignano, comandante dei crociati di ritorno dalla Terra Santa. Da qui la chiesa prende il titulus “dei Samari”, riferendosi appunto alla Samaria, regione montuosa situata tra la Galilea a Nord e la Giudea a Sud.

Per la chiesetta in questione si sono mobilitati anche dei vip, che avevano invitato i salentini a votare in tantissimi per questo bellissimo luogo. Tra le personalità famose che si sono mobilitate per la chiesetta dei Samari vi sono stati Paola Turci, assidua frequentratrice del Salento nella stagione estiva e Andrea Delogu, che nel paesino di Tuglie ha la nonna e ci passa spesso le vacanze.

Altri vip che si erano mobilitati erano stati lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica e Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Per quanto concerne le opere di restauro e consolidamento della chiesetta il comune di Gallipoli aveva già stanziato 30mila euro del suo bilancio, mentre i lavori di restauro completo ne necessitano di circa 400mila. E appunto il contributo del FAI potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Comunque, facendo sempre i dovuti scongiuri, come affermano i colleghi di Quotidiano di Puglia, la chiesetta di Gallipoli dovrebbe rimanere sul podio e quindi poter benefeciare del contributo.