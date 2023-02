L’ultimo caloroso abbraccio a Maurizio Costanzo

Cosa ne pensa l’autore

Maria Guerricchio - La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un grande vuoto nel mondo del giornalismo e in quello della televisione italiana. Un genio innovatore con i suoi pregi e i suoi difetti ma per il quale tutti, indistintamente, hanno avuto parole di immenso rispetto, per una persona che non mancava di avere attenzioni per tutti coloro che lo circondavano.