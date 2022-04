Ludovica Bargellini, l’attrice morta in un tragico incidente d’auto a Roma: aveva 35 anni

A nulla è servito il tempestivo trasferimento in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove è arrivata in codice rosso: Ludovica Bargellini, 35enne attrice originaria della Toscana, è morta qualche minuto dopo. Da anni viveva e lavorava nella Capitale, e proprio qui la scorsa notte è stata vittima di un incidente tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta.

Stando a quanto si apprende dalle agenzie di stampa, Ludovica Bargellini all’improvviso ha perso il controllo della sua Lancia Y, che si è schiantata in prossimità dell’incrocio tra le due strade, andando a sbattere contro il divisorio della carreggiata.

Schianto fatale, morta l’attrice Ludovica Bergellini: aveva lavorato con Paolo Sorrentino

Il drammatico incidente che è costato la vita all’attrice è avvenuto attorno all’una della scorsa notte ed è imputabile a un malore improvviso o a un colpo di sonno, e fortunatamente non ha visto coinvolte altre auto. L’ambulanza e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto all’1.20, ma il trasporto in ospedale non è stato immediato in quanto è stato necessario usare divaricatore e cesoie per liberare la 35enne dalle lamiere in cui era incastrata.

Nata a Pistoia, Ludovica Bargellini si era trasferita a Roma per inseguire il suo sogno di diventare attrice. Per mantenersi aveva lavorato come modella, studiando contemporaneamente Costume presso il Centro Sperimentale di cinematografia. Successivamente erano arrivati i primi ruoli importanti: sia in teatro, asseme a partner come Michael Margotta e Doris Hicks, sia in televisione, dove aveva lavorato con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

Nel 2016, infatti, era stata tra i protagonisti della nella serie televisiva di successo “The Young Pope”, con Jude Law e Diane Keaton. Come riportato da “Il Corriere della Sera”, nel suo curriculum la Bargellini vantava anche alcune partecipazioni a lungometraggi di prestigio come «Palato assoluto» di Francesco Falaschi e «Non c’è tempo per gli eroi» di Andrea Mugnaini, nonché a spot pubblicitari tra cui i più recenti per Campari e Sky-Now Tv.