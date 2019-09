Lucca, preservativo nella mela cotta: orrore nell’ospedale pubblico

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - L'episodio evidenzia quanto sia grave e diffuso il problema delle norme igieniche nel cibo nelle strutture ospedaliere pubbliche italiane. Una situazione, per essere buoni, non proprio pulita quella avvenuta nell'ospedale toscano. ll ritrovamento di un contraccettivo nella mela cotta, da parte di una degente in stato di ricovero, è incommentabile ed inconcepibile.