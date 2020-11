Lucca: padre 84enne e figlia positivi al covid violano la quarantena per andare a ubriacarsi

La diffusione del Covid-19 non è mai stata una vicenda di poco conto. Ora come non mai il virus si estende a macchia d’olio, con un ritmo incessante. Le persone positive sono sempre di più, i decessi stanno aumentando e la curva del contagio sembra che non accenni a calare, tanto che il premier Conte, si è ritrovato costretto ad emanare un nuovo dpcm, rendendo sempre più restrittive le misure di sicurezza.

Nonostante le contromisure adottate, i protocolli attuati volti a contenere la diffusione del virus, c’è da dire che alcuni cittadini sembrano incuranti della gravità della situazione, mettendo in pericolo la vita altrui e la propria. Si apprende da poche ore infatti che in quel di Lucca, un padre e una figlia, 84 anni lui e 50 anni lei, pare che nonostante la loro positività al virus, abbiano comunque deciso di violare la restrizione casalinga, per uscire di casa.

Come se non bastasse, la coppia di positivi si sono diretti in un bar, intenti a concedersi qualche bicchiere di alcool. Un bicchiere tira l’altro e i due si sono ritrovati in poco tempo in una stato di ebbrezza. Entrambi ubriachi, i due sono stati in seguito trasportati all’ospedale più vicino, il San Luca, dove hanno avuto modo di ricevere tutta l’assistenza del caso.

Temendo che venisse scoperta la loro fuga domiciliare, in uno stato di conclamata positività al virus, padre e figlia hanno intentato una fuga dall’ospedale, fermata poi dai militari dell’arma. A quel punto le contromisure sono state drastiche, tanto che i due sono stati trasportati, dietro parere medico, al più vicino hotel Covid di Lucca.

Ovviamente la storia per loro non è finita nel migliore dei modi, in quanto sono stati segnalati, denunciati per aver violato la restrizione di sicurezza domiciliare, ricevendo anche una multa molto salata.