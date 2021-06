Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di ieri a Capannori, in provincia di Lucca, dove il 65enne Angelo Fenili è deceduto a seguito di un incendio accidentale sviluppatosi nell’abitazione in cui viveva con il fratello. Al momento del dramma quest’ultimo si trovava all’esterno dell’abitazione, in quanto stava eseguendo alcune faccende. All’improvviso è scoppiato il rogo e i vicini, vedendo del fumo che usciva dalla finestra, lo hanno avvertito. A quel punto il fratello della vittima si è precipitato in casa.

Ma quando è entrato le fiamme avevano già invaso tutta la stanza. Immediatamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che si sono diretti sul posto procedendo a spegnere il rogo. Purtroppo per il 65enne non vi è stato nulla da fare, ed è stato divorato dalle fiamme. Per salvarlo il fratello è rimasto anche intossicato: le sue condizioni sarebbero serie ma non rischia assolutamente la vita.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Questi ultimi hanno proceduto a tutti i rilievi del caso. Nell’abitazione è arrivato anche il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione cadaverica della salma di Fenili. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, il 65enne sarebbe rimasto bloccato sulla sedia a rotelle senza potersi allontanare dalle fiamme.

Angelo Fenili sarebbe morto proprio a causa delle gravissime ustioni riportate e per l’inalazione dei fumi. L’incendio è divampato intorno alle ore 9:00 del mattino, per cause che, come già detto, sono ritenute di natura accidentale. L’immobile che ha preso fuoco è situato in via del Chiasso in località Lunata.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio. La notizia del dramma si è sparsa presto in tutta la cittadina di Capannori, destando sgomento tra gli abitanti. Sotto shock anche il fratello della vittima che ha fatto di tutto per poter salvare il 65enne.