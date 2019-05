Lucca, 50enne accoltellato davanti casa: caccia ai due aggressori

Notizie ancora in fase di aggiornamento quelle sull’aggressione avvenuta durante la notte a danno di un 50enne della provincia di Lucca, che è stato accoltellato ripetutamente di fronte casa. Ci troviamo a S. Maria Albiano, una frazione di Camaiore in provincia di Lucca. La vittima è stata portata d’urgenza all’ospedale Versilia, per poi venire trasferito nell’ospedale pisano di Cisanello durante la notte, dove si trova in gravi condizioni ma apparentemente fuori pericolo di vita.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, l’aggressione è avvenuta intorno alle 23 della serata di ieri, giovedì 30 maggio. La vittima stava rientrando a casa quando davanti al portone della sua abitazione ha trovato i due aggressori. Nonostante in molti abbiano riportato la notizia che sia stato un solo uomo ad accoltellare la vittima, sembrerebbe che i militari siano a caccia di due persone che hanno sferrato i ripetuti colpi con un’arma da taglio, forse una roncola, sulla schiena e sul bacino del 50enne. La vittima, cadendo, si è anche procurato una ferita alla nuca.

L’allarme e la corsa in ospedale

A lanciare l’allarme su quanto accaduto è stata la madre del 50enne. La vittima infatti, nonostante le importanti e numerose ferite, è riuscito a rientrare in casa dove si trovava l’anziana madre che ha subito chiamato i soccorsi dopo aver visto il figlio completamente ricoperto di sangue.

Il 50enne è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale di Versilia, per poi essere raggiunto anche dai carabinieri a cui è stata fatta denuncia, e che si sono messi subito sulle tracce dei due presunti aggressori, spariti nel nulla dopo aver commesso il crimine.

Verso le 2 di notte, i medici della struttura ospedaliera, hanno trovato opportuno trasferire il 50enne ferito presso l’ospedale pisano di Cisanello, dove si trova ancora in gravi condizioni, ma stando alle indiscrezioni giunte, fuori pericolo.