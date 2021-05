Luana D’Orazio: arrivano i risultati dell’autopsia, mentre la madre chiede l’affido del bambino: "Mio nipote resta qui"

Si è svolta ieri l‘autopsia sul corpo di Luana D’Orazio, la giovane madre di soli 22 anni morta sul lavoro dopo essere stata risucchiata dall’orditoio. L’anatomopatologa Luciana Sonnellini dell’Ospedale di Pistoia ha dichiarato che la causa del decesso di Luana è stato un “politrauma fratturativo toraco-polmonare“, cioè lo schiacciamento del torace e dei polmoni.

La morte della 22enne sarebbe quindi stata istantanea e non avrebbe sofferto, secondo quanto riportato dall’autopsia. Una conferma che coincide con quanto riportato dal collega di Luana, che non si è accorto di niente e non l’ha sentita urlare né chiedere aiuto. L’uomo ha raccontato che non la vedeva da alcuni minuti e che pensava che si fosse assentata per andare in bagno, fino a che non l’ha vista negli ingranaggi della macchina.

Dopo l’autopsia, arriverà mercoledì la perizia sull’orditoio al quale la giovane stava lavorando e sull’altro macchinario identico presente in ditta. La tesi al momento è che i dispositivi di protezione non abbiano funzionato perché sarebbero stati rimossi, una circostanza che aggraverebbe pesantemente la posizione dei due indagati, la titolare Luana Coppini e il manutentore dell’orditoio Mario Cusimano.

Lunedì si svolgeranno i funerali di Luana nella parrocchia di Spedalino Asnelli, ad Agliana, e la Toscana ha dichiarato per l’occasione il lutto regionale. Nel frattempo un quotidiano locale ha organizzato una raccolta fondi che ha già raggiunto 70mila euro per il figlio della giovane donna, per il quale sarà deciso la prossima settimana l’affido temporaneo.

I nonni materni, con i quali il piccolo già viveva insieme alla madre nell’abitazione di Agliana, chiedono che il bambino possa restare con loro. “Certo che lo teniamo noi il bambino. Suo padre l’ha riconosciuto, ma non c’è mai stato. Sarebbe crudele se ora non potesse restare con noi. Ho perso mia figlia, mio nipote resta qui“, ha dichiarato la madre di Luana, Emma Marrazzo.