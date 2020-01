Lotteria Italia 2020: la Dea Bendata sceglie e bacia Torino con 5 milioni di euro. Ecco i numeri dei biglietti vincenti

“L’Epifania tutte le feste le porta via”: la Befana porta con sé pure l’edizione 2019 dell’attesissima Lotteria Italia, collegata quest’anno alla trasmissione “I soliti ignoti” di Rai 1. Il conduttore Amedeus, in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha annunciato i 5 biglietti vincenti dei premi di prima categoria, chiudendo così la storia di un grande sogno.

Dopo l’estrazione, i biglietti sono stati abbinati ai cinque personaggi famosi che si sono sfidati in simpatici giochi per decretare le rispettive posizioni dei numeri di serie estratti. Quest’anno, la Dea Fortuna ha scelto di baciare Torino, dove il fortunato giocatore porta a casa un enorme regalo da 5 milioni di euro, ovvero quello di prima categoria. Inoltre, sono stati estratti altri cospicui premi: 20 biglietti vincenti per la seconda categoria dal valore di 100 mila euro; 180 premi “di consolazione” da 20 mila euro per la terza categoria.

I premi di prima categoria sono stati assegnati ai seguenti biglietti vincenti:

primo premio da 5.000.000. € venduto a Torino – serie O 005538 secondo premio da 2.500.000 € venduto a Gonars (Udine) – serie P 463112 terzo premio da 1.500.000 € venduto a Roma – serie N 121940 quarto premio 1.000.000 € venduto a Lucca – serie C 127922 quinto premio da 500.000 € venduto a Erba (Como) – serie P 370303

Il 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che “alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuto o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti”. Anche quest’anno, Roma si conferma essere la città più partecipativa della Lotteria Italia con 1,03 milioni di biglietti venduti, anche se in calo del 5,5% rispetto alla scorsa edizione.

È importante ricordare che per riscuotere tutti i premi della Lotteria Italia ci sono circa 6 mesi di tempo, e che è necessario richiedere la cifra vinta entro e non oltre 180 giorni dell’estrazione del 6 gennaio 2020. Bisogna inoltre conservare attentamente il biglietto vincente e presentarlo presso gli Uffici Premi delle Lotterie Nazionali.

In alternativa, è sempre possibile riscuotere i premi presentando il proprio tagliando presso la Banca Intesa Sanpaolo. Tuttavia, è anche possibile effettuare la spedizione del biglietto per via postale, ma si consiglia fortemente di evitare tale iter in quanto risulta essere molto rischioso.

Al momento dell’effettiva riscossione, verrà rilasciata l’apposita ricevuta di accettazione. Oltre al biglietto, il vincitore deve presentare: le proprie generalità; il proprio indirizzo e la modalità preferita per il pagamento, che può effettuarsi per assegno circolare o tramite accredito sul proprio conto corrente bancario o postale. Tutte le vincite verranno erogate entro e non oltre 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di riscossione.