Lotta alla violenza di genere e al bullismo: a metterci la faccia c’è anche la fashion blogger Teresa Morone

La violenza di genere è la prima causa di morte tra le donne tra i 16 e i 40 anni, molto più del cancro e della guerra. Indipendentemente dal contesto sociale, dal livello d’istruzione e dal tipo di lavoro, almeno una donna su due ha vissuto nella sua vita una qualche forma di violenza fisica o psicologica.

Sono circa 26mila le donne italiane che hanno, purtroppo, dovuto fare i conti con la violenza sessuale e, nella maggior parte dei casi, la violenza carnale era stata perpetrata, non da sconosciuti, ma da persone conosciute e considerate di famiglia. La violenza di genere porta tanti nomi e si differenzia in tanti modi abbietti: disparità salariale, mobbing, mutilazione genitale, schiavitù e stalking.

La violenza sulle donne in Italia e in Campania risulta essere una vera e propria emergenza, spesso celata da condizionamenti sociali e culturali. Ecco perchè US Acli di Benevento – ente morale e sportivo – si è attivata, da un paio di anni a questa parte, con l’intento di lottare per rimuovere quel substrato di silenzio che spesso accompagna le storie di violenza sulle donne. L’Unione Sportiva Acli di Benevento ha messo in campo svariati strumenti per sensibilizzare sulla delicata questione della violenza sulle donne: lo sport, l’ascolto e l’incontro.

Infatti, l’Unione Sportiva Acli Benevento mette a disposizione degli interessati le lezioni di difesa personale e di pugilato del maestro Clemente Di Crescenzo e della sua palestra Team Boxic. Imparare a difendersi tramite alcuni esercizi di autodifesa può essere un buon modo per tutte quelle donne che nella routine quotidiana non si sentono abbastanza sicure. Inoltre, l’associazione si occupa di promuovere incontri itineranti sul territorio campano, spesso coinvolgendo amministratori locali, personaggi dello spettacolo e del mondo giuridico, al fine di rassicurare sul tema della violenza di genere.

Teresa Morone è una fashion blogger italiana che, dopo aver vissuto l’esperienza del bullismo durante l’infanzia e dopo aver stravolto in modo positivo la propria vita, ha deciso di unirsi agli intenti dell’Unione Sportiva Acli Benevento. L’influencer, da sempre attiva sui propri canali social per denunciare atti di violenza e di bullismo locali e nazionali, presenzierà come ospite agli incontri sul tema bullismo e violenza sulle donne organizzati dall’ente dimostrando con la propria storia come ci si possa riscattare nella vita, e che tutte le forme di violenza vanno combattute ogni giorno.