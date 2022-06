"Lorys abbraccerà Elena lassù". Davide Stival, le sue parole sono un colpo al cuore

Ascolta questo articolo

In molti ricorderanno il caso di Lorys, il bambino ucciso dalla madre nel 2014 in circostanze molto simili alla tragedia salita alla ribalta negli ultimi giorni. Tuttavia se per il caso di Mascalucia Martina Patti è crollata dopo il primo interrogatorio, Veronica Panariello dopo 8 anni non ha mai confessato l’omicidio del figlio.

La rassomiglianza tra i due casi è comunque lampante, due madri che hanno perso il lume della ragione ponendo fine alla vita delle loro piccole creature con inumana crudeltà. Lo ha fatto notare il papà di Lorys, Davide Stival, il cui ricordo struggente del figlio ha suscitato tanta commozione: ecco cosa ha detto.

Le parole di Davide Stival

Ancora oggi, a distanza di 8 lunghi anni, Davide Stival non sa perchè l’ex moglie ha tolgo la vita al piccolo Lorys. Neppure con una condanna ormai definitiva a 30 anni di carcere, Veronica Panarello ha mai perso quella brutale lucidità che le consentisse di confessare l’omicidio del figlio. Per il delitto di Santa Croce Camerina, una località siciliana proprio come Mascalucia, un movente ancora non esiste.

Davide Stival non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero per la povera Elena Del Pozzo, che condivide un destino così troppo simile a quello del figlio Lorys: “Ho saputo da pochissimo di quest’altra brutta storia. E il mio pensiero va a Lorys, che possa abbracciare forte questa bimba lassù”. Parole davvero toccanti e dense di umanità, che strappano un sorriso commosso in un momento così triste.

Oggi l’uomo ha lasciato la Sicilia per ricominciare da un’altra parte insieme all’altro figlio di appena 11 anni. Di tanto in tanto si recano insieme a rendere omaggio alla tomba del fratellino purtroppo scomparso troppo presto. Alla domanda di come sia morto Lorys, Davide Stival ha raccontato la verità: “La polizia ha fatto delle indagini, ha guardato i filmati delle telecamere e ha scoperto che la mamma un giorno non l’ha accompagnato a scuola. Da qui si è capito che forse è stata lei a fargli del male”. Il padre di Loris è un uomo ancora oggi molto trovato, ma con grande forza d’animo sta riuscendo a rifarsi una vita.