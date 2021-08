Siamo a Loggio, in provincia di Como, frazione che ha nella chiesa di San Bartolomeo il suo simbolo. Proprio qui è stata sfiorata una tragedia. Una bimba tedesca di 7 anni è caduta da un letto a castello della casa dove era in vacanza con la famiglia, perdendo i sensi.

Essi erano ospiti di una casa vacanza quando, verso mezzanotte di mercoledì 18 agosto, la piccola è caduta dal letto a castello, battendo violentemente la testa per terra. I genitori si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

I soccorsi

Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori si sono resi subito conto della gravità delle condizioni della bambina che, dopo essere caduta, ha perso conoscenza, anche se per pochi minuti. Nel riprendersi, ha lamentato dolori alla testa, tipici di un trauma cranico. Attivando il codice rosso, i sanitari hanno, pertanto, stabilizzato la piccola, trasportandola in ospedalee in codice giallo.

La Provincia di Como riporta che sul luogo sono intervenuti i medici con l’automedica, i paramedici in ambulanza e un’equipe medica in elisoccorso. Tramite elicottero, la piccola è stata trasferita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sarebbe stata dichiarata fuori pericolo, nonostante il grave trauma cranico che ha riportato dopo l’urto con il pavimento.

Ben più gravi le condizioni di una bimba di 9 anni di Agrate, in provincia di Monza e Brianza, precipitata, lo scorso maggio, dal balcone di casa, al primo piano di un palazzo. La bimba era a casa da sola quando si sarebbe sporta dal parapetto, cadendo giù per 4 metri. I soccorsi sono scattatati immediaramente con paramedici in ambulanza e medici in automedica. Nonostante l’episodio faccia rabbrividire, la piccola non è mai stata, in quel caso, in pericolo di vita. In ambedue i casi sarebbe potuto succedere davvero il peggio ma le bambine sono state davvero miracolate!