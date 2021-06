Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Comportamento molto grave quello di questi giovani che hanno organizzato un rave party abusivo in totale sprezzo delle norme anti contagio. Ciò ci fa capire di come alcune persone continuino a non rispettare le regole anti pandemia, mettendo in pericolo non solo se stessi, ma anche gli altri. Un episodio davvero assurdo quello avvenuto a Maleo, che speriamo non provochi ulteriori contagi.