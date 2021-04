Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un giallo, quello della scomparsa del giovane Stefano Barilli, che forse potrebbe giungere ad una svolta, attraverso l'esame autoptico e quello del DNA. Da mamma, mi auguro che quello non sia il cadavere del povero Stefano, anche se, dai documenti ritrovati, non paiono esserci dubbi. Non posso che pregare affinché non sia lui.